EDPCoolJazz adiado para 2022

O festival EDPCoolJazz, que se realizava em Julho de 2021 em Cascais, foi adiado para o próximo ano, anunciou esta quarta-feira a Live Experiences, promotora do evento. A decisão deve-se “à situação mundial causada pela pandemia e consequentes incertezas de saúde pública”. Desta forma, escreve a organização, “o evento marca assim nova data para Julho de 2022”.

“Por todo o respeito que temos por público, artistas, técnicos, todos os envolvidos e, claro está, pela saúde pública, é desta forma que nos vemos obrigados a adiar para 2022. Este festival tem anos de história, tem muita credibilidade junto dos artistas, junto do público, dos agentes, da opinião pública e não queremos oferecer nada mais do que o melhor, e em 2021 não estão reunidas as condições para o fazer. Vemo-nos com muita vontade em 2022”, afirma a responsável da Live Experiences, Karla Campos, no mesmo comunicado.

Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e para a deste ano continuam a estar válidos em 2022, não sendo necessário efectuar a sua troca. O festival disponibilizará em breve novas datas e outras informações necessárias ao público.

Lionel Richie, John Legend, Jorge Ben Jor e Herbie Hancock eram alguns dos nomes confirmados no cartaz do festival para este ano. Apesar de este ano haver vários festivais marcados para o Verão, como o NOS Alive, em Oeiras ou o Super Bock Super Bock, em Sesimbra, os promotores ainda não sabem em que condições poderão decorrer os eventos.

O Rock in Rio, em Lisboa, e o NOS Primavera Sound, no Porto, anunciaram recentemente o adiamento para 2022.

