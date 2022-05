edpcooljazz encerra cartaz com três concertos por noite

Já se conheciam os cabeças de cartaz do edpcooljazz, que se vai dividir por sete noites ao longo do mês de Julho, em Cascais. Mas só agora foi fechado o alinhamento, com o anúncio do concerto de Jéssica Pina, que vai actuar antes do histórico músico brasileiro Jorge Ben Jor no dia 30, e dos sete projectos que vão subir ao palco das Cascais Jazz Sessions.

“O edpcooljazz está de volta a Cascais ao final de dois anos e não podíamos estar mais satisfeitos com o cartaz”, garante Karla Campos, responsável pela promotora Live Experiences. “Tal como em edições anteriores, continuamos a apostar no talento nacional para subir aos palcos do festival ao lado de grandes nomes da música internacional.”

O pontapé de saída é dado às 20.00 de 2 de Julho pelo Gileno Santa Trio, que vai prestar tributo a Miles Davis no palco das Cascais Jazz Sessions. Depois, já no Hipódromo Manuel Possolo, há concertos de Murta e do pianista John Legend, que vai finalmente apresentar o seu último álbum, Bigger Love (2020), depois de ter sido forçado a adiar o regresso a Portugal por duas ocasiões.

Seguem-se, no dia 10 de Julho, os concertos do veterano Paul Anka mais Mimi Froes e Aníbal Zola. No dia 21, Yann Tiersen é o cabeça de um cartaz onde figuram ainda os nomes de Quinquis e Mateus Saldanha Trio. A 23 só se ouve música portuguesa: Miguel Araújo e Rui Veloso, Tiago Nacarato e Diogo Alexandre. Diana Krall regressa a 27, com Miramar e Hugo Lobo a tocarem antes. E no dia seguinte há concertos de Jordan Rakei, Moses Boyd e João Espadinha.

Os bilhetes para o festival continuam à venda online e nos locais habituais. Os preços variam de noite para noite e de lugar para lugar, com os mais baratos a custarem 25€ e os mais caros 75€.

