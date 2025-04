Eis onde poderá ser filmada a próxima temporada de 'The White Lotus'

E pronto, The White Lotus chegou ao fim de mais uma temporada, com as personagens (as sobreviventes) a zarparem de Koh Samui, na Tailândia, não propriamente ilesas. Já foi confirmado que a aclamada série vai ter uma quarta temporada – mas a grande questão é: onde será filmada?

Por agora, tudo não passa de especulação, mas o criador da série, Mike White, já deixou algumas pistas. Por exemplo, disse anteriormente que a próxima temporada não será filmada num destino de praia. E embora muitos sugiram que possa passar-se numa estância de ski, White detesta filmar no frio – por isso, os fatos de neve e os dramas après-ski parecem pouco prováveis para o quarto capítulo da saga.

Tal como nas temporadas anteriores, sabe-se que as filmagens decorrerão num hotel Four Seasons. White também afirmou que gostava de filmar em todos os continentes (podemos assumir que a Antártida está fora da lista… mas nunca se sabe).

Com base nestas pistas, eis os destinos que acreditamos que podem ser as próximas vítimas.

Tanzânia

Four Seaons Safari Lodge Serengeti | Photograph: Booking.com

Remoto e exclusivo, um safari no Serengeti parece o cenário perfeito para a quarta temporada de The White Lotus. O Four Seasons Safari Lodge Serengeti fica no coração do parque nacional, onde os hóspedes podem observar elefantes a partir de uma piscina infinita privada, enquanto membros da tribo Maasai fazem a vigilância.

Predadores e presas, instintos primitivos, perigo ao virar de cada esquina – o argumento praticamente escreve-se sozinho.

Marrocos

Photograph: Shutterstock

Um macaco ladrão na praça Jemaa el-Fnaa. Negociações desajeitadas nos souks. Uma estadia (fatal?) no deserto do Saara. Não falta potencial para uma temporada em Marraquexe – imagine os mal-entendidos nos hammams! – e o ambiente palaciano do Four Seasons Resort Marrakech seria o cenário ideal. E tal como na Tanzânia, seria mais um continente novo para Mike e companhia.

México

Photograph: Shutterstock

Um hotel numa cidade seria uma mudança de direcção para a série, mas se esse for o caminho, a Cidade do México parece uma escolha óbvia. Tem a estética – edifícios art déco e modernistas; mansões com pátios repletos de plantas – e claro, aquela tensão entre a culpa colonial e a gentrificação moderna. Perto de bairros como Condesa e Polanco, o Four Seasons Mexico City está no centro da acção.

Austrália

Photograph: Shutterstock

Apesar de os locais de praia estarem, à partida, excluídos, há razões fortes para as filmagens poderem acontecer na Austrália (nomeadamente incentivos fiscais bastante generosos, que terão influenciado a escolha da Sicília na segunda temporada). O Four Seasons de Sydney fica mesmo junto ao porto, com vista para a Ópera. Quem sabe? Talvez uma temporada com influencers fitness em estadia promocional?

O mar

No próximo ano, o grupo Four Seasons vai lançar os seus próprios iates de luxo, marcando a sua estreia oficial nos mares. Tudo é possível – Mike White já disse que quer evitar repetir fórmulas – mas esta hipótese parece a menos provável. Afinal, há um número limitado de mortes a bordo de iates que uma série pode explorar antes de começar a parecer exagero.

📱 Siga o novo canal da Time Out Lisboa no Whatsapp