El Corte Inglés vai começar a fazer entregas de bicicleta eléctrica em Lisboa

Sempre imaginou como seria fazer uma encomenda no El Corte Inglés e receber no próprio dia? É essa a promessa do novo projecto-piloto da empresa, que a partir desta terça-feira, 11 de Maio, começa a fazer entregas aos clientes com recurso a bicicletas eléctricas. Por agora, o serviço estará apenas disponível para quem vive nas imediações dos grandes armazéns, na zona de São Sebastião.

“As restrições devido à pandemia aceleraram o crescimento do comércio online e a necessidade de realizar entregas ao domicílio está a crescer a cada dia, assim como a consequente poluição, congestionamento e ruído”, lê-se num comunicado. “Este é mais um passo para reduzir o impacto no planeta e nas pessoas combatendo as alterações climáticas e proporcionando um mundo e um futuro melhor, mais verde e mais justo.”

Em linha com a estratégia de sustentabilidade da empresa e com a de mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, esta solução foi desenvolvida no âmbito do projecto europeu City Changer Cargo Bike, que visa criar alternativas mais sustentáveis para o transporte de encomendas em rotas curtas. Com autonomia de 50 quilómetros, as bicicletas eléctricas têm capacidade para efectuar cerca de 20 entregas por dia, com o apoio de um atrelado de dois metros, que suporta até 300 quilos de mercadoria.

A par desta novidade, o El Corte Inglés lançou também uma Semana da Internet, com descontos exclusivos para compras online, que se prolongam até 19 de Maio. Se vive na zona de São Sebastião, terá oportunidade de receber as suas encomendas em bicicleta eléctrica. As caixas usadas nas entregas são feitas de cartão 100% reciclado, proveniente de cartão recolhido nos grandes armazéns, no âmbito do projecto Resíduo Zero.

