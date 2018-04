Eléctrico 24 regressa terça-feira e nos primeiros dois dias as viagens são grátis

Afinal, o eléctrico 24 vai começar a funcionar em pleno já a partir de terça-feira, 24 de Abril. A viagem inaugural está marcada para as 9.30 com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina. A partir daí e durante 48 horas, as viagens são grátis.

Há já vários dias que o eléctrico circula entre a Praça Luís de Camões e a Praça de Campolide. Nas redes sociais há já várias fotografias da carruagem nas ruas de Lisboa. As viagens eram, no entanto, testes para o lançamento que chegou a ser atirado para Maio, mas que vai acontecer já na terça-feira.

Em comunicado, a Carris lembra que “há 27 anos que a Carris não iniciava nenhum percurso comercial da rede de elétricos”. “O E24 é a primeira linha da expansão da rede de elétricos e que marca a viragem da política da Carris de voltar a apostar neste meio de transporte”, lê-se na nota enviada.

Foi em 1905 que o 24 saiu à rua pela primeira vez. Ligava o Rossio a Campolide, fazendo paragens no Cais do Sodré, Rua do Alecrim, Príncipe Real, Rato e Amoreiras. Com a passagem dos anos foi sofrendo alterações e a linha chegou a ser prolongada até à Avenida Duque de Ávila, Rua Morais Soares e Alto de São João. Em 1995 a carreira foi suspensa.

“23 anos depois de suprimida uma das carreiras favoritas dos lisboetas, o 24E regressa à cidade”, celebra a Carris, que para comemorar este regresso do eléctrico aos carros, convida todos os lisboetas a fazerem uma viagem. Nos dias 24 e 25 de Abril, a viagem neste eléctrico é gratuita para todos.

O 24 vai partir da Praça Luís de Camões e seguir pela Rua da Misericórdia, Largo Trindade Coelho, Rua São Pedro de Alcântara, Praça do Príncipe Real, Rua da Escola Politécnica, Largo do Rato, Rua das Amoreiras, Avenida Conselheiro Fernando Sousa e Praça de Campolide.

No sentido inverso, sai da Praça de Campolide e circula pela Rua das Amoreiras, Rua da Escola Politécnica, Praça do Príncipe Real, Rua D.Pedro V, Rua São Pedro Alcântara, Rua da Misericórdia e Praça Luís de Camões.

Nos dias úteis, a carreira vai funcionar entre as 7.00 e as 20.30. Aos sábados das 7.30 às 19.40 e aos domingos entre as 10.30 e as 18.30.

