Elevador de Santa Justa reabre ao público

Depois de quatro meses encerrado, o Elevador de Santa Justa, na Baixa de Lisboa, reabre ao público esta quarta-feira, 15 de Julho. A reabertura de um dos locais em Lisboa mais visitado por turistas faz-se com algumas limitações: o miradouro no topo mantém-se encerrado e o elevador funciona apenas com uma cabine, entre as 07.00 e as 21.00.

A Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa lançou um programa de apoio ao turismo interno com descontos para lisboetas e visitantes portugueses. A campanha “Encontrei Lisboa” irá oferecer descontos em estadias para quem vem de fora e a possibilidade de circular gratuitamente em transportes públicos da cidade durante um dia.

O acesso ao elevador de Santa Justa, aos funiculares eléctricos da Carris e ao Aerobus será gratuito para os portadores do bilhete Yellow Bus. Quem tiver o passe Navegante também tem direito a andar nos elevadores e funiculares da cidade sem pagar.

Entrada pela Rua Áurea (Baixa). 07.00-21.00. 5,30€.

