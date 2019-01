Eleven estreia conceito de almoços surpresa para 11 pessoas

O restaurante com estrela Michelin tem um novo menu de almoço de segunda-feira a sábado. Os pratos são surpresa e são servidos numa mesa comunitária.

O restaurante Eleven quer testar os paladares e a vontade de fazer novos amigos e partilhar experiências gastronómicas com o novo conceito de almoço “a mesa dos onze”. Todos os dias, o restaurante com uma estrela Michelin tem 11 lugares disponíveis numa mesa comunitária com vista para a cidade, para experimentar um menu de almoço surpresa, da autoria do chef Joachim Koerper.

O menu surpresa inclui couvert, entrada, prato principal e sobremesa: tanto pode calhar servirem um creme de abóbora com trufa preta e um arroz de magret de pato, como pratos de peixe, sobremesas de fruta ou chocolate, sempre na linha do que é servido no Eleven.

O menu está sempre a mudar e é obrigatório reservar – se for aventureiro mas tiver restrições alimentares (ou qualquer esquisitice em particular), pode informá-los disso mesmo no acto da reserva. O menu, servido de segunda-feira a sábado, inclui também água, vinho tinto ou branco à escolha do sommelier e um café.

Preço: 33€. Rua Marquês da Fronteira (Marquês de Pombal). 21 386 2211 ou 11@restauranteeleven.com.

+ Restaurantes com estrela Michelin em Lisboa