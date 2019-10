Eliades Ochoa: estrela de Buena Vista Social Club estreia-se a solo em Lisboa

O músico Eliades Ochoa, que o mundo conheceu ao lado de Buena Vista Social Club, vem a Lisboa. O cantor e guitarrista cubano apresenta-se em nome próprio no Teatro Tivoli BBVA a 24 de Fevereiro do próximo ano.

Com 73 anos e uma longa carreira iniciada na década de 1970, o artista cubano continua a gravar discos e a tocar pelo mundo. Foi recentemente objecto do documentário Eliades Ochoa: From Cuba to the World, realizado por Cynthia Biestek.

Os bilhetes para o concerto custam entre 15 e 40 euros. Já se encontram à venda nos locais habituais.

