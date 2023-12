Em 2024, o Parque Eduardo VII é da Feira do Livro de Maio a Junho

A 94.ª edição da Feira do Livro de Lisboa tem arranque marcado para quarta-feira, 29 de Maio, no Parque Eduardo VII, onde ficará até domingo, 16 de Junho. A programação ainda está longe de ser anunciada, mas a organização promete que vai ser “diversificada e acessível” e continuar a desempenhar um papel crucial na formação de hábitos de leitura saudáveis e na promoção da literacia em todas as idades.

“Através da celebração da literatura, criamos oportunidades para que as novas gerações se apaixonem pelas histórias, desenvolvam a imaginação e construam um futuro mais rico culturalmente”, afirma o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Pedro Sobral, em comunicado.

Recorde-se que, devido à pandemia de Covid-19, a Feira do Livro de Lisboa foi forçada a realizar-se fora do seu calendário habitual entre 2020 e 2022. Foi apenas na última edição, este ano, que regressou ao parque entre os dias 25 de Maio e 11 de Junho, com 981 marcas editoriais representadas por 139 participantes, inclusive seis novos, distribuídos por 340 pavilhões e um renovado Espaço dos Pequenos Editores.

“A última edição da Feira do Livro de Lisboa contou com um total de 894 mil visitantes, um notável aumento no número total de participantes face à edição anterior. Este sucesso consolida a Feira do Livro de Lisboa como um dos principais eventos culturais do país, reforçando o seu papel essencial na promoção da literatura e na construção de pontes entre autores e leitores”, lê-se na mesma nota, que não refere se o recinto irá ou não crescer. Na última edição, apesar do aumento de inscrições por parte de editores e livreiros, não foi possível por causa dos eventos no âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

