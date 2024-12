Em 2025, a família Addams vai cantar e dançar ao Teatro Maria Matos

No próximo ano, uma das famílias mais conhecidas do mundo do cinema e da televisão sobe ao palco do Teatro Maria Matos. A Família Addams – O Musical é encenado por Ricardo Neves-Neves e é uma comédia musical em torno da paixão de Wednesday por um rapaz normal. Estreia-se em Março.

Com libreto de Marshall Brickman e Rick Elice e música de Andrew Lippa, a adaptação portuguesa é encenada por Ricardo Neves-Neves, que no seu repertório conta com outros espectáculos musicais como Mães, Noite de Reis e, mais recentemente, The Swimming Pool Party e Entraria Nesta Sala. A direcção musical fica a cargo de Artur Guimarães.

O enredo centra-se na Wednesday Addams (cuja série na Netflix tem estreia da segunda temporada para 2025), que se apaixona por um rapaz gentil e inteligente, mas normal. Ela confessa a sua paixão ao pai, o que torna a situação complicada, já que Gomez Addams não esconde nada da mulher, Morticia. O caos instala-se quando a família do namorado de Wednesday é convidada para jantar em casa dos Addams.

O elenco conta com nomes como Irma, Ruben Madureira, André Lourenço, Artur Costa e Sofia Loureiro. A peça estreia no Maria Matos a 5 de Março de 2025 e fica em cena até 4 de Maio. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais.

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp