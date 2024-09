Em 2025, o Tivoli transforma-se num pub inglês. Há música, dança e muita cerveja

Em 2025, o Tivoli recebe um grupo de músicos que mais parece tirado de um pub inglês. E a ideia é mesmo essa, transformar o Tivoli num pub. Entre 12 e 16 de Março, The Choir of Man tem canções, histórias, dança e até cerveja.

Os nove rapazes em palco vêm directamente de West End para celebrar a sua amizade bem ao estilo inglês, isto é, num pub enquanto brindam com umas quantas "pints". Vão contar histórias, dançar (e mostrar o que valem no sapateado), e também cantar. O repertório musical, que conta com arranjos de Jack Blume, inclui temas dos Queen, de Paul Simon, Adele, Katy Perry e Guns N’ Roses. E, claro, não vão faltar canecas de cerveja, nem para o grupo de amigos, nem para o público, que poderá ter a oportunidade de subir ao palco e brindar com eles.

O espectáculo, criado por Nic Doodson e Andrew Kay, estreou-se na West End em 2021 e é trazido pela Immersive Everywhere. Em 2022, foi nomeado na categoria Best Entertainment or Comedy Play nos Prémios Olivier. Os bilhetes já estão à venda.

Teatro Tivoli BBVA. 12-16 Mar. Qua-Sáb 21.00, Dom 17.00. 20€-40€

