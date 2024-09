Na Biblioteca Orlando Ribeiro, há Amália Rodrigues para ouvir

Nos dias 26 e 27 de Setembro, O Fabuloso Destino de Amália aterra na Biblioteca Orlando Ribeiro. A radionovela apresenta-se como um concerto teatral em torno da vida de Amália Rodrigues e da história do fado. A produção da peça, escrita por António Pires, contou com a participação de pessoas que pertencem a associações da Alta de Lisboa.

No auditório da biblioteca, a história desenrola-se em 1933, quando Amália Rodrigues tem apenas 13 anos. Amigos e família juntam-se a ela numa viagem pelo presente e futuro da fadista, pelas suas influências e êxitos musicais. Ao longo da acção, uma telefonia encarrega-se de transmitir as canções da época, procurando levar a conhecer mais acerca da história do fado e das inspirações de Amália Rodrigues. Durante a peça, conte ainda com onze momentos musicais, que vão do fado à morna e ao batuco de Cabo Verde. O grupo de Batucadeiras da Alta de Lisboa, que surgiu durante o processo de criação do projecto, também entra em cena. André Santos toca viola e Tiago Morna guitarra portuguesa.

A radionovela é assinada pelo encenador António Pires e encenada por Carlos Norton. Já o elenco conta com nomes como Carla Pires, Jorge Benvida, Carla Pontes e Luanda Cozetti. Os figurinos, adereços, vídeos e produção contaram com a participação de membros de associações comunitárias da Alta de Lisboa, entre elas a Espaço Mundo, a Sempre Ligados e a Associação de Moradores do Per 11.

Após a apresentação da peça, em ambos os dias, o pátio da Biblioteca Orlando Ribeiro vira pista de dança. A música fica a cargo dos DJs da Alta de Lisboa.

Estrada de Telheiras, 146 (Telheiras). 26-27 Set. Qui-Sex 21.00. Entrada livre (mediante reserva através do email sempreligados.associacao@ gmail.com)

