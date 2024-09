Em 2025, seis artistas portugueses vão ter licença para cantar as músicas de 007

Lisboa vai ter uma noite dedicada à música dos filmes 007. A 24 de Janeiro, sobem ao palco do Teatro Tivoli BBVA seis artistas portugueses – Mimicat, Rita Redshoes, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Diogo Leite e Tó Cruz – que, acompanhados por uma big band, vão interpretar 20 temas revelados, ao longo dos anos, pelo universo cinematográfico de James Bond.



Com produção musical de Renato Júnior, o espectáculo chama-se Licence to Sing – The Songs from 007. No alinhamento, destacam-se canções como “Tomorrow Never Dies”, “Live and Let Die”, “Licence To Kill”, “Skyfall”, “No Time To Die” ou “Diamonds Are Forever”.

O espectáculo vai ainda reflectir a ligação da personagem criada por Ian Fleming ao nosso país. O escritor encontrava-se em Portugal quando lançou o livro em que dava a conhecer James Bond, inspirado num agente secreto que operava no Estoril. A personagem passou inclusive por Portugal numa das suas missões, em 007: Ao Serviço da Sua Majestade (1969), tendo como cenário o Palácio Estoril Hotel, a Praia do Guincho, a Serra da Arrábida e o centro de Lisboa.



A organização promete ainda levar os espectadores numa viagem às missões de James Bond, deixando-lhes uma sugestão: a de “entrar na festa com o glamour icónico de 007”, como é referido em comunicado.

Os bilhetes, que custam entre 15€ e 28€, já estão à venda.

Teatro Tivoli BBVA. 24 Jan. 21.00. 15€-28€

