Em 2025, Siegfried e Joy trazem a Lisboa a magia de Las Vegas

Da última vez que estiveram por cá, Siegfried e Joy fizeram desaparecer Carlos Moedas e Luís de Matos. Em Novembro de 2025, regressam a Lisboa e sabe-se lá quem irão escolher para tal proeza. O que sabemos é que a dupla vai apresentar-se no São Luiz com Las Vegas in Lisboa.

Em 2022, passaram pelo America's Got Talent, mas não conseguiram chegar à final. A fama chegaria na mesma e, em especial, nas redes sociais, onde somam quase cinco milhões de seguidores, entre a conta de Instagram e do TikTok. A dupla alemã costuma partilhar vídeos em que demonstra os seus dotes de magia, geralmente com a ajuda de um lençol dourado com o qual fazem desaparecer pessoas.

A 7 de Novembro de 2025, Siegfried e Joy pisam o palco do Teatro Municipal São Luiz para apresentar o seu último espectáculo, em que trazem Las Vegas directamente para Lisboa. Além de "magia incomparável", prometem muito humor e até surpreender os mais cépticos com as suas habilidades. Os bilhetes estão à venda.

São Luiz Teatro Municipal. 7 Nov 2025. Sex 20.00. 11€-22€

