Siegfried e Joy fizeram Carlos Moedas “desaparecer” (de gatas)

A passagem pelo programa norte-americano America's Got Talent não terminou em vitória, mas pode dizer-se que foi uma rampa de lançamento para os alemães Siegfried e Joy. Os seus truques de ilusionismo e de comédia fizeram tanto sucesso entre os espectadores – e também nas redes sociais – que a dupla andou, por estes dias, a apresentar o seu espectáculo, Las Vegas, em várias cidades, entre elas Lisboa e Porto. Mas, antes de seguirem caminho, os ilusionistas fizeram desaparecer Carlos Moedas e Luís de Matos.

View this post on Instagram A post shared by Siegfried & Joy (@siegfriedundjoy)

Num dos dois vídeos partilhados nas redes sociais, Siegfried e Joy fazem “desaparecer” o presidente da Câmara de Lisboa atrás de um tecido dourado. Quem estiver atento ao canto inferior direito perceberá que a graça está na forma como Carlos Moedas se ausenta – de gatas. O mesmo se pode dizer do conhecido ilusionista português Luís de Matos, que escolheu a mesma técnica.

Num outro vídeo, apenas divulgado por Carlos Moedas na sua página de TikTok, em vez de desaparecer, o autarca “aparece” atrás do mesmo pano dourado, sendo que antes disso já era possível vê-lo atrás da porta em vidro fosco do Teatro Ibérico, onde teve lugar o espectáculo da dupla nos dias 9 e 10 de Fevereiro. No Porto, actuaram a 11 de Fevereiro, no Auditório CCOP.

