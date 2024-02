A Super Bowl, já se sabe, é muito mais do que uma final da taça, do que um evento desportivo. Todos os anos é notícia não só pelo resultado, mas sobretudo pelo que se passa nos intervalos, onde empresas e estúdios de cinema e televisão investem milhões, e alguns dos mais populares artistas do mundo são convidados a cantarem. Foi no final de um desses anúncios que Beyoncé anunciou o título e a data de lançamento do novo álbum: Renaissance: Act II sai a 29 de Março.

Beyoncé conseguiu assim tirar o foco da presença de Taylor Swift no estádio. A outra grande estrela pop sentada nas bancadas e o seu namorado – o futebolista americano Travis Kelce, que acabou a noite a levantar o troféu com os seus Kansas City Chiefs – têm sido alvo de teorias da conspiração e a presença da cantora na grande final engatilhou os comentadores republicanos nas redes sociais. Mas foi da ex-Destiny’s Child que meio mundo acabou a falar nesta madrugada.

Renaissance: Act II é a segunda parte de uma possível trilogia, inaugurada com o anterior Renaissance, em 2022. De acordo com múltiplas fontes, o novo álbum vai flirtar com o country e a influência deste género é demasiado óbvia em “Texas Hold 'Em”, uma das duas canções partilhadas online durante a madrugada. Na outra nova faixa, “16 Carriages”, a música country é pouco mais do que um espectro, mas a capa e a estética do teledisco apontam na mesma direcção, para o Velho Oeste.

O intervalo de todas as estrelas

Não foi apenas Beyoncé que marcou os intervalos desta Super Bowl, no entanto. Além da actuação do cantor de r&b Usher, e de um par de anúncios que foram objecto de críticas e debates online nas horas seguintes, os grandes estúdios de cinema aproveitaram para mostrar os trailers das suas próximas apostas. Como Deadpool & Wolverine, de Shawn Levy, que introduz os personagens de Ryan Reynolds e Hugh Jackman no Universo Cinematográfico da Marvel. Estreia a 25 de Julho.

Nas pausas do jogo, foram também mostrados os trailers de Wicked, adaptação de um musical da Broadway por Jon M. Chu, com Cynthia Erivo e Ariana Grande; Gru – O Maldisposto 4, a nova animação de Chris Renaud; O Reino do Planeta dos Macacos, o próximo relançamento da história franquia, agora pela mão de Wes Ball; Tornados, de Lee Isaac Chung; e Profissão: Perigo, de David Leitch, com Ryan Gosling e Emily Blunt. Neste último, não faltou sequer uma alusão a Taylor Swift.

