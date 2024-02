Bangers atrás de bangers: os melhores discos de Taylor Swift

Depois de Speak Now, Taylor Swift abandonou a sua zona de conforto. Além do produtor Nathan Chapman, ao seu lado desde o início, colaborou com os hitmakers suecos Shellback e Max Martin (que assinam os três pontos altos de Red, “I Knew You Were Trouble”, “22” e “We Are Never Ever Getting Back Together”) e, entre outros músicos e produtores, o irlandês Jacknife Lee, um homem do indie rock, e Gary Lightbody, o cantor e guitarrista dos Snow Patrol (em “The Last Time”). E, sem se afastar completamente da country-pop, transcendeu-a, rumo ao olimpo pop.