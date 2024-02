Joana Vasconcelos e Cesariny prolongam estadia no MAAT

A exposição de Joana Vasconcelos, "Plug-in", e "O Castelo Surrealista de Cesariny" vão ficar no MAAT mais tempo do que inicialmente previsto.

Se ainda não teve tempo de ir ver “O Castelo Surrealista de Cesariny” e “Plug-in”, de Joana Vasconcelos, não se preocupe, que vai mais do que a tempo. O MAAT prolongou as exposições até 4 de Março e 8 de Abril, respectivamente.

A exposição que celebra o centenário do nascimento de Mário Cesariny (1923-2006), a figura mais importante do surrealismo em Portugal, não vai encerrar já no próximo domingo, 18 de Fevereiro, como estava previsto, mas a 4 de Março. Com curadoria de João Pinharanda, Afonso Dias Ramos e Marlene Oliveira, “O Castelo Surrealista de Cesariny” trata-se de uma reconstituição das influências na obra do artista, como André Breton, autor do primeiro manifesto surrealista, publicado em 1924.

Já “Plug-in”, que marcou o regresso de Joana Vasconcelos a Lisboa em Setembro de 2023, depois de uma década sem expor na capital portuguesa, também tem a sua estadia prolongada. Com seis obras marcantes na sua carreira – duas das quais nunca tinham sido expostas em Portugal – e uma peça inédita, a exposição ocupa os dois edifícios do MAAT e, ao contrário do que estava previsto, não fica patente apenas até 25 de Março, mas até 8 de Abril.

MAAT (Belém). Seg e Qua-Dom 10.00-19.00. “O Castelo Surrealista de Cesariny”: até 4 Mar. “Plug-in”: até 8 Abr. 8€-23€

