Em 2026, o “voo mais longo do mundo” vai ligar estas duas grandes cidades

A notícia era especialmente aguardada por australianos a viver no Reino Unido ou nos EUA, e por todos os britânicos ou norte-americanos que emigraram para a Austrália, que maldizem toda a confusão e todo o tempo extra que passam nos aeroportos em escalas do inferno. Após sete anos de desenvolvimento (e de atrasos devido à pandemia), a companhia aérea australiana Qantas anunciou que está mais perto de lançar o Project Sunrise, dois serviços directos de Sydney para Londres e Nova Iorque.

Sim, leu bem – embora essa viagem inclua actualmente duas ou mais escalas, a partir de meados de 2026 a viagem poderá ser feita um único voo.

A directora-geral da Qantas, Vanessa Hudson, falou num evento da companhia no aeroporto de Los Angeles em Setembro e, segundo o Independent, afirmou que, graças ao bom desempenho do voo de 17 horas de Perth para a Europa, a Qantas tem “maior confiança no Project Sunrise”. “Isto fará com que a tirania da distância passe a ser uma coisa do passado. Vai permitir-nos voar directamente de Sydney e de Melbourne para Nova Iorque e também directamente para Londres”, afirmou.

O recorde actual para o voo mais longo do mundo é o serviço da Singapore Airlines de Singapura para o JFK, que demora entre 18 e 19 horas, mas quando o Project Sunrise for lançado, ultrapassará as 19 horas de voo (ao longo de 10.573 milhas, nada menos).

Para os nerds dos aviões, serão utilizados 12 Airbus A350 novinhos em folha para o serviço, e haverá espaço para 238 viajantes. Emocionante, não é? Fique atento para mais informações sobre o lançamento.

