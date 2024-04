Em Abril, é montado um “serviço de cirurgia democrática” no Intendente

Do chão ao telhado, a liberdade vai ocupar a Casa Independente. Até 30 de Abril, a programação Serviço de Cirurgia Democrática invoca a reflexão, a memória, a luta e a resistência. Inclui instalações artística, ciclos de cinema e um concerto.

Com curadoria da cineasta Renata Sancho, o ciclo de cinema Vejam Bem arranca esta terça-feira, 2 de Abril, e pretende criar um espaço de pensamento em que são introduzidas questões relacionadas com o 25 de Abril de 1974, como a independência das ex-colónias. O Medo à Espreita, Outra forma de luta e De Armas e Bagagens são alguns dos filmes exibidos. As sessões acontecem todas as terças-feiras, a partir das 21.00, até dia 30, e são complementadas por uma conversa com a curadora do ciclo. A entrada é livre.

Na noite de 24 para 25 de Abril, a programação sai à rua. No Largo do Intendente, na fachada da Casa Independente, a partir das 23.30, é apresentado um videomapping analógico. Por Teu Livre Pensamento, que conta com a participação de Aurora Valdez e Cally, consiste numa performance duracional e multidisciplinar que procura convocar o público para a luta contra uma falsa democracia e, em simultâneo, para a luta e resistência, à luz da saída do projecto Casa Independente do edifício onde actualmente se encontra. Depois da meia-noite, de volta a casa, Bruno Huca dá um concerto. Mais uma vez, a entrada é livre.

Ao longo do mês inteiro, intervenções e instalações artísticas cobrem os espaços da associação. Reflectem as lutas de hoje e que se mantêm relevantes desde 1974, e abordam temas como o colonialismo, a censura, a tortura, o exílio e a luta feminista.

Todas as sextas-feiras e sábados de Abril, a programação regular mantém-se, por isso, pode contar com os habituais DJ sets. Selecta Alice, dia 5; Ladyg Brown, a 6; a 12 de Abril, Sugu; no dia seguinte, Fidju-Fema; dia 19, é a vez de Rita Só; Piriquitos Muitos, a 20 de Abril; a 26, Leo Soulflow; e a 27 Sir Scratch + Dom Mac I.

Casa Independente (Largo do Intendente). 1-30 Abr. Vários horários. Vários preços

+ Gira o disco e toca o coro da Primavera. Sessões de escuta celebram o 25 de Abril