Gira o disco e toca o coro da Primavera. Sessões de escuta celebram o 25 de Abril

Com ponto de partida em 1971, ano que marca o lançamento de discos emblemáticos de José Mário Branco, José Afonso, Sérgio Godinho e Carlos Paredes, o livro A Revolução Antes da Revolução – O ano que mudou a música popular portuguesa (ed. Zigurate) documenta e analisa o papel que a música popular teve no 25 de Abril de 1974. A acompanhar o lançamento e como forma de assinalar os 50 anos da Revolução dos Cravos, o autor, Luís de Freitas Branco, está a promover um conjunto de encontros de escuta de canções. Até 23 de Maio, a iniciativa Aprende a Ouvir, Companheiro inclui várias conversas com músicos convidados.

Após começar no Porto, o projecto desce a Lisboa para nos juntar à volta do gira-discos e nos pôr a ouvir os álbuns e as canções que marcaram o 25 de Abril. No fim, músicos e outras personalidades debatem acerca da música que contribuiu para o derrube da ditadura. Já esta quinta-feira, 4 de Abril, no Auditório PMLJ, dá-se a ouvir Sobreviventes de Sérgio Godinho, em que o próprio conversa com os músicos Samuel Úria e Francisca Cortesão.

Ainda no mesmo local, a 11 de Abril (também quinta-feira), é a vez de Movimento Perpétuo, de Carlos Paredes, que conta com a participação da guitarrista Luísa Amaro, do músico Tó Trips e de David Ferreira, ex-editor da Valentim de Carvalho. O Auditório PMLJ acolhe também um encontro em torno do festival Jazz de Cascais e do jazz português, a 2 de Maio.

Seguem-se Angola 72, de Bonga, e Blackground, de Duo Ouro Negro, que se vão ouvir a 18 de Abril em Oeiras, mais precisamente no Liceu Luís de Freitas Branco (não é mera coincidência: o compositor que dá nome à escola é trisavô do autor).

A 8 de Maio, a iniciativa ruma ao Liceu Camões, para destacar a música que se tocou no Festival de Vilar de Mouros. Jorge Palma e José Cid, que subiram ao palco do festival minhoto em 1971, e Tomás Wallenstein, que também lá cantou ao lado dos restantes membros dos Capitão Fausto, são os convidados. A 23 de Maio, destacam-se as músicas do Festival da Canção, com a presença de Nuno Galopim, director da Antena 1 e um dos responsáveis pela organização do festival, João Carlos Callixto e Sofia Vieira Lopes.

Em Setúbal, na Casa da Cultura, a 16 de Maio, ouve-se Cantigas do Maio, de José Afonso. Ana Bacalhau e Cristina Branco, juntamente com Francisco Fanhais, que participou na gravação do disco, participam neste encontro.



Todas as sessões têm início às 19.00 e a entrada é gratuita, mediante a lotação.

Vários locais (Lisboa). Até 23 Mai. 19.00. Entrada gratuita

+ Mercado de Santa Clara vai ser transformado em cinema para o 25 de Abril