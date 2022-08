Em Agosto, há mini panettones grátis em várias praias da Grande Lisboa

Aponte na agenda: nos dias 18, 19, 20 e 21 e depois nos dias 26, 27 e 28 de Agosto, várias praias da Grande Lisboa vão receber a carrinha da Gleba, recheada de mini panettones que serão distribuídos pelos veraneantes mais gulosos. Este pão doce de origem italiana será a estrela da iniciativa, que irá decorrer ao longo de duas horas em cada um dos dias, entre as 17.00 e as 19.00.

Onde? A primeira paragem será no dia 18 de Agosto ao lado do restaurante Bicho d’Água na Praia de São João da Caparica e no dia seguinte na Praia do Guincho, junto ao hotel Muchaxo. No fim-de-semana de 20 e 21 de Agosto, encontra os mini panettones na Praia do Pêgo, na Comporta.

A iniciativa continua na semana seguinte e a 26 de Agosto a Gleba instala-se na Praia do Abano, no Guincho. No dia 27 de Agosto, pode encontrar a carrinha da Gleba na Praia da Aberta Nova, em Melides, e a última paragem, a 28 de Agosto, é um regresso à Praia de São João da Caparica, mas junto do restaurante Clássico Beach Bar by Olivier.

“Os mini panettones clássico e o de chocolate, disponíveis diariamente para venda nas lojas Gleba, são feitos com os melhores ingredientes ao longo de 36 horas, devido ao processo de fermentação natural a que estão sujeitos, à semelhança dos restantes produtos Gleba”, explica a padaria em comunicado. Em todas as oito lojas Gleba serão ainda oferecidos vales com 25% de desconto, com validade de um mês para qualquer produto.

