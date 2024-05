Tem arranque marcado para o dia 1 de Agosto e durante 11 dias vai devolver à Gulbenkian a sua dose estival de jazz. No ano em que o Jazz em Agosto chega à sua 40.ª edição, são 17 os concertos que se espalham por três palcos – Anfiteatro ao Ar Livre, Grande Auditório e Auditório 2, num programa que não é comemorativo, mas que tem nas "várias intersecções do passado com o presente" um dos principais focos.

Os primeiros cabeças de cartaz actuam logo no primeiro dia de festival. O quinteto de James Brandon Lewis aterra em Lisboa com o espectáculo For Mahalia, With Love, uma evocação de Mahalia Jackson não apenas como uma das grandes intérpretes musicais do século XX, mas como activista dos direitos civis.

O cartaz desenrola-se nos dias seguintes. A dupla Sylvie Courvoisier & Cory Smythe actua no dia 3 de Agosto, um concerto a dois pianos que adapta A Sagração da Primavera de Stravinsky. No mesmo dia, claramente dedicado aos números pares, as quatro guitarras do quarteto de Bill Orcutt fazem-se ouvir no Anfiteatro ao Ar Livre.

O mesmo palco é pisado pelo saxofonista Darius Jones no dia 8 de Agosto. No dia seguinte, o DJ, compositor e videasta Dieb 13 tem regresso marcado ao Jazz em Agosto, naquele que se espera ser um dos pontos altos do programa. Ao leme de uma armada de 14 músicos, vai apresentar várias das suas composições, num espectáculo organizado em quatro actos, que terá lugar no Grande Auditório.

Caberá à Fire! Orchestra (na imagem), fechar o Jazz em Agosto de 2024. O concerto está marcado para as 21.30 do dia 11, no Anfiteatro ao Ar Livre. Echoes, álbum de 2023, marca o regresso dos músicos Mats Gustafsson e Johan Berthling às grandes formações, dez anos depois da primeira versão da Fire! Orchestra. O espectáculo de encerramento contará com 16 elementos em palco, numa viagem pelo jazz, mas também pelo rock e pelas músicas tradicionais brasileira e africana.

Pode consultar toda a programação da 40.ª edição do Jazz em Agosto aqui.

Fundação Calouste Gulbenkian, Avenida de Berna, 45A. 1-11 Ago, vários horários. 7€-20€

