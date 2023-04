Em Almada, a passagem para o 25 de Abril faz-se com Paulo de Carvalho

Paulo de Carvalho é um dos artistas que os portugueses mais relacionam com a Revolução dos Cravos, por culpa de "E Depois do Adeus" (com letra de José Niza e música de José Calvário). Vencedora do Festival da Canção de 1974, a canção foi utilizado como senha da revolução na rádio e será de certo uma das que o músico levará para o palco que será montado na Praça da Liberdade, em Almada, a partir das 22.00 do próximo dia 24 de Abril.

O concerto comemorativo do 25 de Abril terá alguns convidados especiais, que vão partilhar o palco com Paulo de Carvalho antes da meia-noite: Carolina Deslandes, Tatanka, Anabela e Irma. Segue-se o fogo-de-artifício à meia-noite, em jeito de passagem de ano, ao qual se seguirá a actuação da cantora Nenny.

Mas as comemorações do 25 de Abril em Almada arrancam logo a 16 de Abril, prolongando-se até 6 de Maio, com uma programação cultural que, além de outros momentos musicais, inclui debates, exposições, teatro, oficinas e muito cinema relacionado com o tema. Por exemplo, a 26 de Abril, o Salão das Carochas recebe, a partir das 14.00, uma sessão de curtas-metragens organizada pelos alunos do curso de multimédia da Escola Secundário Francisco Simões, que será enriquecida por uma conversa com os cineastas portugueses Edgar Pêra e Gonçalo Galvão Teles, moderada pelo professor Américo Jones. A sessão será composta pelas curtas A Noite Saiu à Rua (1988), de Abi Feijó; Amanhã (2004), de Solveig Nordlung; 25 de Abril – Uma Aventura para a Demokracya (2014), de Edgar Pêra; Antes de Amanhã (2007), de Gonçalo Galvão Teles; Evasão – Invasão (1986), de Fernando Galrito; e Filho Homem (2021), de Bernardo de Assis.

No Salão das Conchas também haverá lugar para a exibição de longas-metragens, sempre às 14.15. A 27 de Abril a sessão contará com o filme Capitães de Abril (2000), de Maria de Medeiros, e no dia seguinte é a vez do documentário A Hora da Liberdade (1999), de Joana Pontes. A 3 de Maio, o ciclo termina com Salgueiro Maia, O Implicado (2022), de Sérgio Graciano. A programação completa das comemorações do 25 de Abril em Almada pode ser consultado aqui.

