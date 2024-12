Em Alvalade, o Natal é na rua – há mercado e um percurso nocturno de bicicleta

A 10.ª edição do Mercado de Natal de Alvalade arranca no dia 6 de Dezembro. O evento volta a ocupar a Avenida da Igreja com um programa gratuito de espectáculos, actividades para crianças e um Pai Natal. O evento é de entrada livre e decorre até 17 de Dezembro.



Entre outras actividades, o roteiro irá contar com oficinas de Natal sustentáveis, personagens natalícias a circular pela avenida, pinturas faciais e esculturas de balões para crianças. Além do tradicional mercado, representado este ano por 62 comerciantes, Alvalade irá acolher um mercado de Natal dedicado à América Latina, com artesanato, gastronomia e workshops de origem latino-americana. Acontece a 7 de Dezembro, ao longo de todo o dia.

Já o Pai Natal tem presença garantida todos os dias de mercado, entre as 17.00 e as 19.30 – aos fins-de-semana, aparece a partir das 11.00 e à tarde a partir das 15.00. Vestido de vermelho, só vai estar lá para uma coisa: tirar fotografias com os mais pequenos.

Para os fãs de passeios sobre duas rodas, há um percurso nocturno de bicicleta marcado para as 19.00 de 13 de Dezembro, no Parque José Gomes Ferreira. Consulte aqui o programa completo.

Avenida da Igreja (Alvalade). 6-17 Nov 10.00-20.00. Entrada livre

