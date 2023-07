Em Belém, há bicicletas de bambu para promover o turismo sustentável

A bam•bu bicycles, fabricante portuguesa de bicicletas artesanais produzidas em bambu e cânhamo, juntou-se à Happy Trails Portugal, uma empresa dedicada ao turismo sustentável, para promover o uso da bicicleta. A colaboração arranca no sábado, 22 de Julho, com uma festa de inauguração, a partir das 17.00. O programa inclui test-rides gratuitos, animação musical, degustação de cozinha japonesa e muitas outras surpresas.

“Será uma oportunidade única para testar as bicicletas de bambu, conhecer as equipas desta colaboração e vivenciar as maravilhas de Belém sobre duas rodas”, segundo Joana Saavedra, que co-fundou a bam•bu bicycles com o seu irmão, Tiago Saavedra, com quem costuma pedalar pelo mundo – a agenda de passeios, com test-rides gratuitos para quem quiser experimentar, está disponível no site da empresa.

A ideia de negócio surgiu quando viviam e trabalhavam na China, em 2018, e descobriram as bicicletas de bambu, com as quais ficaram maravilhados. “Apaixonámo-nos imediatamente pela ideia de construir as nossas próprias bicicletas de bambu e ser os primeiros a criá-las no nosso país, Portugal.” Um ano depois, em 2019, tinham criado as suas primeiras três bicicletas de bambu para percorrer o Caminho de Santiago com o seu irmão mais novo. Agora, chegam a Belém. E por lá vão continuar até Setembro.

+ Lisboa Verde: guia essencial da sustentabilidade na cidade

+ Este Verão, a Time Out Lisboa só quer saber da Costa Alentejana