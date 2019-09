Em “Benfica ao Luar” há cinema ao ar livre ao fim-de-semana

No Verão, Lisboa vira cinema a céu aberto. No próximo fim-de-semana, há mais dois filmes para ver em família, com vista para as estrelas no ecrã e no céu. A entrada é livre.

O ciclo “Benfica ao Luar”, promovido pela Junta de Freguesia de Benfica, integra-se nas comemorações do segundo aniversário do Palácio Baldaya, que estará de jardins abertos para duas sessões de cinema ao ar livre, nos dias 7 e 8 de Setembro, a partir das 21.00.

No sábado, será a magia da Disney e dos musicais a tomar conta do ecrã, com a exibição do filme O Regresso de Mary Poppins (2018), sobre a ama encantada que, volvidas duas décadas, volta para ajudar a família Banks.

No domingo, é a vez do cinema falado em português, com o remake da comédia de 1947 O Leão da Estrela, uma versão moderna assinada por Leonel Vieira, que conta no elenco com nomes como Miguel Guilherme, Dânia Neto e Aldo Lima.

Com entrada livre, basta aparecer para usufruir de uma noite ou duas de cinema ao ar livre. O melhor é chegar cedo, para arranjar o melhor lugar.

Palácio Baldaya. Estr. de Benfica, 701A (Benfica). Sáb-Dom a partir das 21.00. Entrada livre.

