Em Benfica, as noites de stand-up juntam experientes a maçaricos

A Byfurcação está de volta a Benfica com programação humorística, que inclui desde comediantes consagrados até novas revelações. Pedro Alves é o primeiro a subir ao palco, já na quinta-feira, 21 de Setembro. Paulo Cintrão é o host da noite, a primeira de muitas Stand Up BY Night no Cine-Teatro Turim, e haverá vários convidados surpresa.

“Juntamos os experientes aos maçaricos, a velhice dos (quase) reformados à histeria da juventude sedenta de poder, o whiskey ao suminho de laranja”, lê-se no comunicado da associação cultural, que já tem mais três datas marcadas: 19 de Outubro, 23 de Novembro e 14 de Dezembro, sempre às 21.00. Os artistas, esses, ainda estão por anunciar. Mas há mais.

Além das noites de stand-up, está já programada a apresentação de Humor à Primeira Vista. Com estreia marcada para 24 de Setembro, às 21.00, o espectáculo de improviso, que vai ser criado a partir da interacção com o público, celebra o amor nas suas mais variadas formas, abordando tanto o lado bom como o menos sorridente das relações interpessoais. Com música ao vivo de Pedro Mendonça e Pedro Pereira, a interpretação é de Alexandra Pato, João Parreira, Ricardo Karitsis e Paulo Cintrão.

Já no dia 30 de Setembro, pelas 21.30, o humor encontra casa noutro lugar. A Byfurcação prepara-se para levar as Stand Up BY Night ao Espaço Evoé. A estreia conta com “piadas afiadas, observações hilariantes e um toque de humor irreverente” de Carolina Parreira, José Frutuoso, Miguel Moreira, Pedro Luzindro, Pedro Oliveira, Ricardo Karitsis e Vasile.

No Cine-Teatro, os bilhetes para os espectáculos custam entre 8€ e 10€. No Espaço Evoé, o preço único é de 6€.

