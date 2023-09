Tivoli celebra centenário com dois anos de festa (e muita programação)

Estávamos em 1924 quando o empresário Frederico de Lima Mayer fundou o então chamado Cine-Teatro Tivoli. Começou como uma grande sala de cinema da cidade e, embora a Sétima Arte já não seja a prata da casa, o edifício na Avenida da Liberdade é desde então um espaço de cultura, eclético e constante. As comemorações do centenário, que se cumpre em 2024, arrancam já a 30 de Novembro, dia do 99.º aniversário, com O Morcego, uma opereta de Strauss em versão concerto, apresentada pelo Teatro Nacional de São Carlos. E até 2025 há muito mais para ver e ouvir, incluindo um novo espectáculo de Gregório Duvivier.

Homenagear as raízes do Tivoli e projectar as suas ambições para as próximas décadas. É o que o administrador do teatro, Paulo Dias, e a actual directora, Ana Carvalho, propõem fazer através do ciclo de programação anunciado esta terça-feira, 19 de Setembro. “Estamos muito contentes com aquilo que temos conseguido ao longo dos últimos tempos e queremos partilhar isso convosco a partir de 30 de Novembro e até 30 de Novembro do ano que vem, dia em que fazemos os 100 anos, e depois mais um ano [2025], porque já não sabemos onde havemos de colocar todos os projectos que temos”, disse Paulo Dias, adiantando que pretende chegar pelo menos aos 200 mil espectadores com estes dois anos de celebração.



Ao todo, estão previstas mais de 250 sessões de teatro, dança, cinema, música e entretenimento para as famílias. Destacam-se desde logo as actividades de entrada livre que, a decorrer em diferentes espaços do teatro, do átrio ao sótão, incluem um ciclo de cinema (previsto para Fevereiro, aos fins-de-semana), outro de conferências, e ainda vários concertos e espectáculos para a infância. Já às propostas com bilheteira que anualmente marcam presença no palco do Teatro Tivoli – nomeadamente o espectáculo do ilusionista Luís de Matos, os Commedia à la Carte e as sessões de cinema no âmbito do LEFFEST – juntam-se pelo menos mais 30 produções nacionais e internacionais, de países como Espanha, Argentina, Canadá, França, Estados Unidos da América, Brasil e Reino Unido.

Entretenimento para todas as idades

Na área da música, além da opereta que inaugura a programação comemorativa no próximo dia 30 de Novembro, há dez concertos agendados para 2024. Destacam-se os da Orquestra Metropolitana de Lisboa, a 22 de Janeiro, 19 de Fevereiro e 27 de Maio; o de Herman José, que marca o regresso ao Tivoli (do qual já foi proprietário) com Da Clave de sol à Clave de Lol, em cena a 26 de Janeiro; e o espectáculo Formidable! Aznavour com Jules Grison, que celebra o centenário do compositor francês Charles Aznavour, a 26 de Fevereiro.

Para abanar o esqueleto, com mais ou menos emoção, conte ainda com Os Anónimos de Abril, com Júlio Resende, Joana Alegre, Rogério Charraz, José Fialho Gouveia e João Afonso, a 29 de Janeiro; A Mulher é uma arma, com Ana Bacalhau, Kátia Guerreiro, Viviane, Rita Redshoes, Patrícia Silveira, Patrícia Antunes, Luanda Cozetti e Sofia Escobar, a 28 de Fevereiro; Noiserv, First Breath after Coma e a Banda de Música de Mateus, a 20 de Maio; e A gente merece ser feliz, com Ivan Lins, a 10 de Junho. Mais para a frente, está também confirmado um concerto com a Orquestra Gulbenkian a 30 de Novembro, dia do 100.º aniversário.

Já na dança, estão confirmadas apresentações de O Lago dos Cisnes, pelo Ballet de Kiev, de 1 a 3 de Dezembro; Forever Tango, do argentino Luis Bravo, de 19 e 21 de Janeiro; Carmina Burana, pela Vortice Dance Company, de 9 a 12 de Maio; Carmen, com o Ballet Español de Murcia, de 7 a 9 de Junho; e Symphony of Sorrows e Cantata, pela Companhia Nacional de Bailado, a 15 e 16 de Junho.

No que diz respeito ao teatro, ainda só foram anunciadas as estreias de Feliz Aniversário, uma comédia premiada que chega a Portugal pelas mãos de João Baião, de 11 a 13 de Janeiro; e Ficções, dos brasileiros Rodrigo Portella e Vera Holtz, em cena de 6 de Fevereiro a 2 de Março de 2024.

Para as famílias, a programação arranca a 7 de Dezembro, com O Principezinho, uma produção do Broadway Entertainment Group, que ficará em cena até dia 16 desse mesmo mês. Seguem-se o regresso do Stomp, entre 5 e 31 de Março, e do Slava’s SnowShow, entre 3 e 14 de Abril, entre muitas outras surpresas.

Em paralelo, estão ainda a reunir-se materiais e testemunhos para o lançamento de um livro e de um documentário sobre a história do Tivoli. Se tiver por casa bilhetes e folhetos com mais de 50 anos, talvez as suas vivências possam figurar ao lado das de nomes como António Sala e Júlio Isidro.

