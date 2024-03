Em Benfica, o Mês da Juventude começa com uma serenata (provavelmente à chuva)

O mês de Março é o Mês da Juventude em Benfica. A programação – que inclui desde concertos e workshops até palestras – arranca esta quinta-feira, 7 de Março, às 21.00, com uma Noite de Serenatas, no Chafariz de Benfica, que conta com actuações das tunas Esctunis, A Feminina e Iscalina. Já no fim-de-semana, sábado, dia 9, há workshop gratuito (mediante inscrição) de maquilhagem, no Arcade Dance Center, com a make-up artist Su Monteiro. Mas, atenção, a agenda não se fica por aí.

“A Junta de Freguesia de Benfica mantém a sua aposta numa programação cultural para todos os públicos e, em conjunto com o movimento associativo juvenil do Bairro, promove uma programação para a comunidade jovem, com diferentes formas de arte e actividades para todos os gostos”, lê-se em comunicado da Junta, que destaca o debate “As Mulheres e a Arte”, marcado para 14 de Março, às 10.00, na Escola José Gomes Ferreira, e que procura reflectir “preocupações com a igualdade de género”.

Além da Noite de Serenatas e do debate já mencionados, está prevista uma sessão de parkour (15 Mar, Sex 14.30, Complexo Desportivo de Benfica), uma palestra sobre saúde mental (15 Mar, Sex 21.00, Café Caricato), concertos dedicados a vozes femininas emergentes (15 Mar, Sex 21.30, Arcade Dance Center), uma intervenção artística ao vivo por Tomás Reis (17 Mar, Dom 10.00, Parque de estacionamento do Palácio Baldaya), a final do concurso de talentos New.B Talent com churrasco promovido pelas associações de jovens de Benfica e espectáculo de Nena (22 Mar, Sex 18.00, Arcade Dance Center), e dois open days, um de BMX (23 Mar, Sáb 10.00, Bairro da Boavista) e outro de skate (23 Mar, Sáb 10.00, Praça do Fonte Nova).

Vários locais, Benfica. 7-23 Mar, vários horários. Grátis

