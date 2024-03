Na nova Ulmeiro, há livros, manhãs de bingo e programação gratuita

A histórica livraria de Benfica voltou a abrir portas. Tem agora uma “Cave da Liberdade”, um espaço para todas as idades com agenda cultural.

O Espaço Ulmeiro já está de portas abertas. Entre a morada original da histórica livraria, no número 13A da Avenida do Uruguai, e a nova, no número 19B, está a nascer o “Passeio Ulmeiro”, com retratos como os de Agostinho da Silva e António Lobo Antunes. “Os livros não fazem revoluções, não salvam o mundo, mas permitem que as pessoas construam o seu espírito crítico, que possam sobretudo pensar, porque a liberdade de expressão não é nada sem a liberdade de expressão do pensamento”, disse o proprietário José Ribeiro na inauguração, que se realizou nesta segunda-feira, 4 de Março.

De volta à rua onde há mais de meio século, ainda no tempo da ditadura, fez nascer a histórica livraria-distribuidora, José Ribeiro prepara-se para dar a conhecer “uma nova Ulmeiro”, já sem a companhia do gato Salvador e da mulher, Lúcia Ribeiro. “Permitam-me que recorde a memória da Lúcia, que me acompanhou quase 50 anos nesta aventura. Ela foi muito mais importante do que eu e tinha uma paciência infinita que eu não tenho. Muitas vezes dizia-lhe que ela devia ter sido assistente social”, partilhou o livreiro-editor-poeta, que se assume “apenas como um tipo que nunca desistiu, que não desiste”, e que agora nos convida a fazer parte desta espécie de renascimento.

© Francisco Romão Pereira / Time Out Espaço Ulmeiro, no número 12 da Avenida Uruguai

Quando a Time Out Lisboa avançou a novidade, em Novembro de 2023, o presidente da Junta de Freguesia, Ricardo Marques, destacou o facto de o regresso da Ulmeiro como “equipamento público-associativo”, num espaço arrendado a três anos com possibilidade de renovação, significar “o fim de um vazio cultural que era importante colmatar”. Agora, enquanto José Ribeiro recebe os parabéns e abraços de amigos de longa data, é também Ricardo Marques que nos guia pelo recém-inaugurado Espaço Ulmeiro, que funcionará enquanto livraria-alfarrabista, com programação literária e cultural, numa antiga loja de louças, com dois pisos – um rés-do-chão e uma cave.

À entrada, um balcão à direita e uma estante à esquerda – a selecção modesta inclui Benfica Através dos Tempos, de P. Álvaro Proença, editado pela própria Ulmeiro, em 2021. Já encostado à montra há um muro a fazer de banco, com almofadas, onde os leitores são convidados a ficar, para ler ou para ouvir histórias sobre todos aqueles que, ao longo destes anos, passaram pela histórica Ulmeiro, que até 2019 esteve de portas abertas no 13A da Avenida Uruguai.

© Francisco Romão Pereira / Time Out

Na cave, que Ricardo Marques apelida de “Cave da Liberdade, o tesouro mais bem guardado de Benfica”, encontramos um espaço polivalente, onde vão realizar-se a maior parte das actividades previstas, desde concertos a tertúlias poéticas. A decoração inclui mobiliário feito a partir de árvores que caíram no Parque Silva Porto, mais conhecido por Mata de Benfica, e uma bicicleta pasteleira, “comprada no comércio local e aqui restaurada”.

Já na “Sala Alfarrabista”, encontram-se os livros da Ulmeiro, que podem ser manuseados e até lidos no local. “É um espaço para se estar”, assegura Ricardo Marques, antes de destacar a programação já confirmada para o mês de Março. Estão previstas “sessões culturais” para os próximos dias 8, 15, 22 e 29 de Março, sempre às 18.00.

© Francisco Romão Pereira / Time Out Na Sala Alfarrabista do Espaço Ulmeiro

No dia 9, às 10.30, estreiam-se os “Sábados a jogar”, com jogos de tabuleiro. Já a 16, há tertúlias de poesia, às 11.00, às 15.00 e às 17.00. Mais tarde, a 30, inauguram-se as “Manhãs de Bingo”, às 10.30: o vencedor ganha um livro à sua escolha.

Destaca-se ainda a primeira sessão do clube de leitura juvenil “Ler é o melhor remédio”, com Mafalda Cordeiro, marcada para 23 de Março, às 15.30. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas por e-mail (bilheteiraonline@jf-benfica.pt).

Avenida do Uruguai, 19B. Ter-Sáb 10.00-13.00/ 14.00-19.00

+ Confissões de um Livreiro: “Fico contente por ser uma espécie de Henrique Mendes”

+ Estante Time Out: livros, livrarias e novidades para leitores