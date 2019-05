Em Campolide, a Noite dos Museus vai do aqueduto ao miradouro das Amoreiras

O Dia Internacional dos Museus e Noite dos Museus está a aproximar-se. Mas não vão ser só os museus a estar de portas abertas. Há outros espaços emblemáticos a incluir no roteiro cultural, como o miradouro da torre das Amoreiras, com D. João V, O Magnânimo, “a aparecer do além” para uma visita guiada onde partilhará muitas curiosidades.

O Amoreiras 360º Panoramic View, em parceria com o Museu da Água, preparou visitas guiadas grátis para comemorar a Noite dos Museus. O Magnânimo – cognome de D. João V – vai fazer uma introdução histórica no ponto de partida do roteiro, o Aqueduto das Águas Livres, construído no século XVIII, seguindo até ao miradouro, onde pode desfrutar da vista para a cidade.

A partir do Amoreiras 360º Panoramic View, os visitantes prosseguem para o Reservatório da Mãe d’Água, com término no terraço deste espaço, construído para receber e distribuir as águas transportadas pelo aqueduto.

Para desfrutar da oportunidade de visitar os lugares mais fascinantes de Lisboa, poderá optar por um de três horários distintos (18.30, 19.30 e 20.30), nos quais serão formados grupos de 30 pessoas para começar a visita. A participação é gratuita.

