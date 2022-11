Em Cascais, a Vila Natal do Parque Marechal Carmona vai ter atracções para todos

A muito esperada Casa do Pai Natal, o comboio com vista para as populares renas e o habitual marco do correio, onde se depositam as cartas para o velho das barbas brancas, são apenas algumas das atracções disponíveis na Cascais Christmas Village, que assenta arraiais no Parque Marechal Carmona entre 30 de Novembro e 6 de Janeiro do próximo ano.

Todos os visitantes terão oportunidade de presenciar não só o advento do nascimento de Jesus de Nazaré como as oferendas dos três reis magos. Sim, leu bem. Como já é tradição, o Parque Marechal Carmona vai voltar a ser transformado para receber um acampamento romano e um povoado nazareno, onde o dia-a-dia da época será retratado. Além disso, também será evocado o imaginário mágico das festividades, com a recriação de uma Casa do Pai Natal e várias actividades para as crianças, desde uma viagem de comboio até uma visita à nova Casa do Mago do Natal, onde vão ser desafiadas a fazer uma poção muito especial.

Destacam-se ainda atracções como a pista de gelo, que é sempre motivo de romaria, para além da animação de rua e dos espectáculos dos Duendes da Vila. Já para a autarquia, que apoia a iniciativa organizada pela Unisports, “o ponto alto será entre os dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro, quando for revivida a chegada dos reis magos para o nascimento de Jesus”.

Parque Marechal Carmona (Cascais). 30 Nov-6 Jan, vários horários. 8€-9€. Grátis até aos dois anos

