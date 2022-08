Em Cascais, o sunset faz-se ao som de grandes nomes da música brasileira

O mar, os cocktails, os petiscos, o pôr-do-sol. Eis os principais ingredientes do Palaphita, um oásis em Cascais que funciona como bar e restaurante, na mata da Casa da Guia, um antigo palácio do século XIX mesmo junto ao mar. À receita, o novo festival Sunset Music Brazil acrescenta um cardápio musical, composto por nomes brasileiros, em concertos que acontecem ao final do dia, uma vez por mês.

O festival arranca a 9 de Agosto, uma terça-feira, com o concerto do grupo brasileiro A Cor do Som, já com mais de quatro décadas de carreira, composto pelo baixista Dadi Carvalho, o guitarrista e bandolinista Armandinho Macêdo, o pianista Mú Carvalho, o percussionista Ary Dias e o baterista Gustavo Schroeter. Recentemente, o grupo conquistou o Grammy Latino na categoria de melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa com o Álbum Rosa, o 14º do grupo, editado em 2021 nas plataformas digitais e que acaba de ser lançado em formato vinil. No Palaphita, vão interpretar alguns dos temas mais conhecidos, alguns incluídos em bandas-sonoras das produções da TV globo, como “Abri a Porta”, “Zanzibar”, “Beleza Pura”, além de temas compostos para o grupo por Caetano Veloso (“Menino Deus”) e Gilberto Gil (“Palco”).

Para 13 de Setembro, o Sunset Music Brazil confirmou a presença do colectivo Rua das Pretas (projecto musical do brasileiro Pierre Aderne) e a 11 de Outubro o pôr-do-sol estará a cargo da cantora, compositora e multi instrumentalista brasileira Mart`nália.

Palaphita (Casa da Guia). Avenida Nossa Senhora do Cabo, 101(Cascais). 9 de Agosto (Terça-feira) 18.00-22.30. Bilhetes: 20€ (Ticketline)

