Noites de Verão: em Agosto, o Casino Estoril é palco de concertos com entrada livre

Bárbara Tinoco, a noite de fado que junta FF e Paulo de Carvalho ou um concerto com os melhores talentos do The Voice, são os destaques das Noites de Verão, uma programação recheada de concertos com entrada gratuita no Casino Estoril.

Durante todo o mês de Agosto, o Casino Estoril reforça o programa de animação musical do espaço Lounge D, com concertos ao vivo e DJ sets, sempre com entrada livre.

As Noites de Verão arrancam a 4 de Agosto, pelas 22.30, com o espectáculo “Em Casa da Amália ao Vivo”, uma noite dedicada ao fado e onde o palco será dividido pelos cantores Alexandra, Jorge Fernando, Paulo de Carvalho, FF, Ângelo Freire e José Gonçalez.

Outro destaque da programação acontece às 22.00 de 18 de Agosto, com um concerto inédito que junta três dos grandes talentos revelados pelo programa The Voice, emitido pela RTP. É o caso de Luís Trigacheiro e Rodrigo Lourenço, vencedores das duas últimas edições, e João Leote, o segundo classificado da última edição. Aqui, a reserva de mesa é também uma possibilidade. A 23 de Agosto, pelas 22.00, os holofotes viram-se para Bárbara Tinoco, que irá interpretar temas do seu álbum de estreia Bárbara, lançado em 2021. Em qualquer um dos destes concertos a entrada é livre, mas há a possibilidade de reservar mesa, embora com um consumo mínimo obrigatório de 18€.

O cartaz das Noites de Verão fica completo com os concertos de State of Mind (6 de Agosto), Rogério Gil (12 de Agosto), Rui Faria e Sandra Gonçalves (13 de Agosto) e Taboo – Double Trouble (20 de Agosto). Os DJ sets acontecem a 19, 26 e 27 de Agosto com o DJ Fernando, DJ Phil Kosta e DJ Nuno Costa, sempre a partir das 22.30.

O Casino de Lisboa também está de portas abertas à animação de verão, com uma programação mais diversificada no Arena Lounge, com bandas tributo às quintas-feiras; flamenco a 26 e 27 de Agosto com Rafael Campallo; duas actuações circenses a cada sexta-feira; e vários DJ sets.

Casino Estoril. Av. Dr. Stanley Ho. Reservas: 21 466 7815/ 93 310 6760; loungedcasinoestoril@grupoflow.pt

