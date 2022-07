Jardim Sonoro muda-se para Monsanto e já tem cartaz

O festival de música electrónica, antigo Lisb-On, decorre de 9 a 11 de Setembro no Jardim Keil do Amaral.

Foi no final do ano passado que se anunciou a mudança de nome: o Lisb-ON passaria a chamar-se Jardim Sonoro, até então apenas uma espécie de alcunha. Agora, de regresso ao seu formato presencial, depois de dois anos de paragem forçada pela pandemia, o festival de música electrónica troca o Parque Eduardo VII pelo Jardim Keil do Amaral, em Monsanto. A programação arranca a 9 de Setembro, prolongando-se até dia 11.

“O Jardim Sonoro aparece ainda mais camuflado na natureza”, lê-se na legenda de um vídeo partilhado esta quinta-feira, 21 de Julho, no canal de Youtube do festival. “É difícil imaginar uma edição mais fundida com a natureza. Por isso desafiámos a tecnologia a fazê-lo por nós, numa das primeiras campanhas totalmente criada por uma plataforma visual de inteligência artificial.”

Além de DJs como Jeff Mills, figura história do techno de Detroit, o cartaz conta mais de 50 artistas, que se vão apresentar em concertos, live acts, showcases e DJ sets. No primeiro dia, 9 de Setembro, estão confirmados, por exemplo, DVS1, Jan Blomqvist, Sonja Moonear, Stckman e Surma. Já nos dias 10 e 11, encontramos nomes como Aspen, Todd Terje, Kamaal Williams, Sam The Kid e Who Made Who.

Os bilhetes já estão à venda na Ticketline, a partir de 85€ para acesso aos três dias de festival. Se preferir, também há bilhetes diários, de 29€ (domingo) a 49€ (sexta e sábado). Os de backstage (65€-190€) dão acesso ao bastidores, a bar e a casas de banho exclusivas, assim como à oferta de uma tote bag e de uma t-shirt.

