Em Cascais reciclar dá prémios e experiências

O projecto piloto iREC – Inovar a reciclagem foi inaugurado esta semana no Mercado da Vila de Cascais, com uma máquina para embalagens de bebidas vazias de vidro, plástico e alumínio. Mas não é a única: ao todo são dez, distribuídas por várias superfícies comerciais do concelho. O objectivo é promover comportamentos mais sustentáveis, que dão direito a pontos na app CityPoints Cascais, para trocar por prémios e experiências oferecidas pelo município.

“Os resíduos têm valor e podem ser reintroduzidos na cadeia económica como novos produtos, evitando assim o consumo de mais recursos naturais”, esclarece Luís Almeida Capão, presidente do Conselho de Administração da Cascais Ambiente, chamando a atenção para importância de “promover a mudança de comportamentos em relação ao consumo de bebidas em recipiente de uso único, para a redução da pegada ecológica colectiva e individual”.

As máquinas para devolver embalagens de bebidas estão disponíveis no Mercado da Vila de Cascais, no Continente CascaiShopping, no Continente Modelo Tires, no Continente Bom Dia Parede, no E.Leclerc São Domingos de Rana, no Auchan, no Pingo Doce Alvide, no Pingo Doce Amoreira, no Pingo Doce São João do Estoril, no LIDL Abóboda e no LIDL Tires.

Para ganhar pontos, basta descarregar a CityPoints Cascais, disponível na versão iOs e Android. “A aplicação visa promover boas práticas de cidadania e reconhecer os cidadãos, ou super-cidadãos, que contribuem activamente para a sustentabilidade local”, lê-se no site da autarquia. “Permite acumular pontos ao realizar acções predefinidas e trocar os pontos por vales de produtos ou serviços oferecidos pelos parceiros locais.”

A listagem de acções a valorizar e de vales disponíveis são apresentadas na app e regularmente actualizadas: além de reciclar embalagens, fazer dádivas de sangue, adoptar animais ou utilizar os transportes públicos também dá pontos, para trocar por entradas em equipamentos culturais, actividades de natureza em diversos locais e até para concertos e espectáculos.

