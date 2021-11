Em Dezembro há bolo-rei e chocolate quente grátis em Oeiras

Tal como em 2020, também este ano é possível comer bolo-rei e beber chocolate quente à borla em Oeiras. É necessário apenas ter em atenção a agenda: a oferta é durante os dias 4, 11 e 18 de Dezembro, das 09.00 às 12.00, em stands de Natal espalhados pelo concelho.

Além de bolo-rei e chocolate quente, é possível degustar palitos do marquês (tiras de bolo fatiadas e estaladiças que são uma especialidade da região) e vinho de Carcavelos Villa Oeiras. Além da oferta gastronómica, serão também oferecidas poinsétias, as plantas vulgarmente designadas “estrelas de Natal”. Para tudo isto o município “recorreu a pastelarias e floristas sediadas no concelho, incentivando assim o comércio local”.

Os stands vão estar em dez locais durante estes três dias: em Algés, em frente ao Palácio Anjos, em Linda-a-Velha, na Avenida 25 de Abril, na Cruz Quebrada, na Rua Sacadura Cabral, em Caxias, à entrada da Quinta Real de Caxias, em Paço de Arcos, no Jardim Municipal de Paço de Arcos, em Oeiras, no Largo 5 de Outubro, em Porto Salvo, no SIMPS, em Barcarena/Queluz de Baixo, na Praça Restani, em Queijas, junto ao mercado, e em Carnaxide, no Centro Cívico.

Esta é uma iniciativa conjunta da Câmara de Oeiras com a ACECOA – Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora.

