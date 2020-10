Em Dezembro há um passeio por Lisboa para ver as luzes de Natal

Com o Natal no horizonte, é impossível não querer fazer passeios para apreciar as decorações.

Já deve ter reparado na azáfama que tem sido montar as luzes de Natal nas últimas semanas. Basta olhar para cima entre ruas e avenidas para começar a ver as decorações da época que se aproxima. Agora só falta ganharem luz, mas até lá tem tempo para se organizar e incluir um passeio na agenda. A proposta é da Caminhando, que o convida a deslumbrar-se com a cidade na noite de 11 de Dezembro, das 18.30 às 21.30.

O passeio começa na Praça do Comércio, junto à Estátua de D. José, a partir da qual irá percorrer várias ruas, praças, escadarias e miradouros, desde a Baixa Pombalina ao Largo de Camões. O objectivo é só um: deslumbrar-se com o encanto do Natal, através de perspectivas únicas da cidade de Lisboa. Mas, atenção, não se esqueça nem da máscara nem de uns bons ténis. Este percurso de três horas e meia promete nove quilómetros a dar à perna.

Para participar, é necessário inscrever-se através deste formulário. A inscrição custa 6€ e inclui guia e seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil (se efectuada até às 16.30 do dia anterior à realização do evento).

Ponto de encontro junto à Estátua de D. José, na Praça do Comércio. Sex 18.30-21.30. 6€.

