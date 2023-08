O comediante Russell Howard estreia-se em Lisboa esta semana

O cómico britânico, com vários espectáculos lançados na Netflix, vai subir ao palco do Teatro Villaret nos dias 16 e 17 de Agosto.

Russell Howard é uma presença assídua na televisão britânica, com passagens pela BBC e a Sky. Hoje, escreve e apresenta The Russell Howard Hour, um programa de humor sobre a actualidade britânica. Na quarta-feira, 16 de Agosto, e no dia seguinte, estreia-se ao vivo em Lisboa. A segunda noite já está esgotada, mas ainda pode comprar bilhete para a primeira, às 20.00, no Teatro Villaret.

Talvez o conheça dos espectáculos que lançou na Netflix. Em 2017, Howard estreou Respite. Quatro anos depois, associou-se novamente à plataforma, com o lançamento em duas partes do especial de comédia Lubricant, que se tornou o segundo especial de stand-up mais assistido desse ano.

Depois da passagem por Portugal, a digressão continua, com espectáculos em Outubro nos EUA, antes do regresso ao Reino Unido, onde foram anunciadas datas extra. Os bilhetes custam 40€.

Teatro Villaret. Qua-Qui 20.00. 40€

