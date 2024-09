Em Espanha, há bilhetes de comboio muito baratos à venda esta semana – eis como conseguir um

Não é segredo que, na Time Out, somos grandes fãs das viagens de comboio. São mais relaxantes do que se formos a conduzir e não têm os incómodos limites de bagagem que nos impõem nos aviões. Além do mais, é também a opção mais ecológica. Em toda a Europa, os países estão a expandir as suas redes ferroviárias de alta velocidade, ajudando os viajantes a ir mais longe, mais depressa (e, em muitos casos, de forma mais barata).

É certamente o caso de Espanha, onde a Ouigo, a companhia ferroviária francesa especializada em viagens low-cost, acaba de anunciar uma oferta de 9€ para bilhetes entre Madrid e Barcelona, com uma viagem de apenas duas horas e meia.

A promoção também se aplica a outras paragens da linha, nomeadamente Tarragona (uma cidade à beira-mar com impressionantes ruínas romanas) e Saragoça (a quinta maior cidade de Espanha, famosa pela sua basílica barroca com vista para o rio Ebro). Quer pretenda fazer uma pausa neste Inverno ou prefira esperar pela próxima Primavera, está com sorte: pode utilizar esta oferta para bilhetes até Junho de 2025. O senão? Esta promoção está disponível apenas por um dia.

Então, como e quando é que pode deitar as mãos aos bilhetes de 9€? Marque na agenda esta quinta-feira, 26 de setembro, às 11.00, quando os bilhetes forem postos à venda através do site da Ouigo.

Mais de Espanha de comboio

Quer explorar mais de Espanha? O país está bem ligado por comboios de alta velocidade, o que significa que pode desfrutar dos seus churros com chocolate matinais em San Gines, uma instituição de Madrid, antes de apanhar um comboio para a cidade andaluza de Córdoba e chegar pouco menos de duas horas depois, com tempo de sobra para um passeio antes do almoço. Os verdadeiros amantes da praia podem preferir ir directamente de Barcelona para Málaga, aproveitando o novo comboio de alta velocidade que liga as duas cidades costeiras e que poderá ser inaugurado já no final deste ano.

