Esta pequena cidade na Lapónia está a pagar às famílias para se mudarem para lá

Que criança não quer ir para a Lapónia? Com paisagens vastas e nevadas, florestas mágicas de pinheiros e o facto de ser literalmente (cof, cof) a casa do Pai Natal, tem todos os componentes de uma escapadinha de Inverno cintilante. No entanto, as férias na Lapónia durante a época alta das festas podem ser bastante caras. Felizmente, há uma alternativa. E que tal mudar-se para lá?

Não, não leu isto através de óculos de protecção cobertos de neve: a oportunidade de se mudar para a Lapónia está oficialmente disponível. Glommersträsk, uma pequena cidade no norte da Suécia, está a oferecer 10 mil coroas suecas (880 euros) a famílias com crianças entre os seis e os 15 anos de idade para se mudarem para lá.

Em 1950, a cidade tinha cerca de mil habitantes, mas actualmente tem apenas 200 – e só 23 crianças em idade escolar lá vivem. O liceu de Glommersträsk fechou em 2009 e agora a escola primária também está em risco de fechar.

Viver numa cidade pequena não é para todos, mas no que diz respeito a infâncias únicas, Glommersträsk tem tudo o que é preciso. A cidade fica a duas horas de carro da cidade costeira de Luleå e, a partir daí, é possível fazer um passeio pelas ilhas do arquipélago nórdico.

A autoridade local Glommersbygdens Framtid Group descreveu Glommersträsk como “um espaço seguro onde os seus filhos podem crescer numa comunidade agradável”, cita a euronews – e a Suécia é, afinal, um dos melhores países do mundo.

Mas é melhor despachar-se – a oferta só está disponível para as primeiras cinco famílias elegíveis, e as crianças terão de passar um ano lectivo na escola primária para se qualificarem. Leia mais no site da cidade.

Para um pouco mais de motivação, temos um guia prático sobre as melhores coisas para fazer na Suécia.

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ O Japão está a oferecer voos gratuitos para viajantes internacionais