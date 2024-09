Estes são os melhores destinos do mundo para saltar de ilha em ilha

É verdade que deitar-se na mesma praia dia após dia pode ser maravilhoso, mas para os viajantes mais aventureiros às vezes é preciso variar – e saltar de ilha em ilha é uma óptima forma de o fazer. Na verdade, as pesquisas por este tipo de viagem aumentaram 25% este ano.

O mundo está cheio de ilhas bonitas, mas se quer visitar o maior número possível numa única viagem, temos boas notícias: a Planet Cruise andou à procura dos melhores países do mundo para saltar de ilha em ilha, avaliando critérios como segurança, classificações nas redes sociais (incluindo o número de hashtags no Instagram e no TikTok), temperaturas médias de Verão, preços dos ferries e o número de ilhas.

Então, qual é o melhor lugar do mundo para saltar de ilha em ilha? (Rufem os tambores, por favor...) As Filipinas! Isso mesmo, o país no sudeste asiático lidera o ranking de saltos de ilha, graças ao seu impressionante número de ilhas habitadas (2000), à agradável temperatura de Verão (de 26,9°C) e à impressionante pontuação nas redes sociais de 11.280.

Em segundo lugar está o Japão, que é o destino mais seguro da lista com uma pontuação de segurança de 77,3 e o mais barato em termos de preços de ferry: apenas 4,75€. A Tailândia ficou em terceiro lugar, com 50 ilhas habitadas prontas para serem exploradas e uma temperatura média de 28,1°C.

Os 10 melhores destinos do mundo para saltar de ilha em ilha

Filipinas Japão Tailândia Croácia Grécia Espanha Maldivas Portugal Escócia República Dominicana

