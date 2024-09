Em breve, pode ter de reservar para ver uma das atracções mais visitadas de Itália

Quando pensa em Roma, é provável que algumas coisas lhe venham logo à cabeça: cacio e pepe, Aperol Spritz, igrejas sem fim, e quase de certeza, a Fontana di Trevi. O monumento está entre os locais mais visitados não só de Itália, mas do mundo inteiro, sendo tão fundamental para a imagem da cidade quanto o Coliseu ou o Vaticano.

Tal como acontece em grande parte de Itália, o número de visitantes de Roma parece não parar de crescer, com a cidade a receber uns impressionantes 35 milhões de turistas por ano. E a Fontana di Trevi fica cheia, muito cheia. Assim, numa tentativa de travar os efeitos do turismo em excesso e combater a "falta de respeito" pela obra-prima de Nicola Salvi, o conselho municipal está a tomar medidas. "Eu, pessoalmente, seria a favor de considerar uma nova forma de acesso, limitado e cronometrado", disse Alessandro Onorato, o vereador de Roma responsável pelo Turismo, citado pelo Corriere della Sera.

Ao que parece, o conselho municipal está a considerar um sistema de reservas no futuro. Se estes planos avançarem, o esquema envolverá um sistema de reservas gratuito para os romanos e com um custo de apenas 1€ para os turistas. O objectivo não é angariar dinheiro, mas sim aliviar as multidões (nas quais o furto é um problema grave) e restringir comportamentos como "comer gelados ou pizza num monumento que merece o devido respeito", descreve o euronews.

"É uma questão delicada e difícil, mas mais cedo ou mais tarde terá de ser abordada", disse um porta-voz do município à AFP. "O turismo em Roma, que está a registar números recorde, tem de ser sustentável para a cidade e para o ambiente."

Embora Onorato esteja entusiasmado com a ideia de avançar com o sistema, nada foi confirmado até agora. No entanto, com o número de turistas a prever-se ainda maior em 2025, ano do Jubileu, um evento religioso que decorrerá durante um ano e que atrairá milhões de visitantes, não nos surpreenderia se avançasse de vez.

A batalha de Itália contra o turismo excessivo

No início desta semana, a Time Out Worldwide informou que Itália está a considerar implementar um novo imposto turístico nocturno, cujo valor será baseado no custo do alojamento, e, no início deste ano, Veneza tornou-se a primeira cidade a testar uma taxa para turistas de um dia.

