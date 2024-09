Esta cidade italiana é o sítio mais barato da Europa para comprar cerveja

Muitos de nós adoram uma boa bebida – especialmente nestes países europeus, que são os que mais consomem álcool – mas essa cerveja fresca e a estalar não sabe ainda melhor quando não custa a melhor parte de uma nota de dez?

Claro que sim, e é por isso que é útil conhecer os sítios mais baratos para a comprar. Um estudo da Magnet Kitchens, que utilizou dados do Numbeo, avaliou 190 cidades de todo o mundo para encontrar as garrafas de cerveja mais baratas, e os resultados estão à vista.

De acordo com o estudo, Taranto, uma cidade costeira no sul de Itália, é o local mais acessível para comprar cerveja, com uma garrafa a custar uns míseros 77 cêntimos. Sim, leu bem.

Em segundo lugar, três cidades alemãs: Wuppertal, Bochum e Bochum-Hordel, onde uma garrafa custa apenas 84 cêntimos e, em terceiro lugar, Saragoça, uma cidade vibrante no nordeste de Espanha, onde uma cerveja custa cerca de 85 cêntimos.

De facto, esta lista é completamente dominada pela Espanha e pela Alemanha, com a primeira a reclamar 12 lugares no top 20 e a segunda a ficar com quatro (mas todos eles no top 10). Agora que já sabe quais são os países mais seguros para uma cerveja económica, veja os destinos abaixo.

Os 10 destinos mais baratos da Europa para comprar cerveja

1. Taranto, Itália

2. Wuppertal, Bochum e Bochum-Hordel, Alemanha

5. Saragoça, Espanha

6. Wandsbek, Alemanha

7. Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

8. Alicante e Gijon, Espanha

10. Bilbau, Espanha

Se quiser ler mais sobre o estudo, pode fazê-lo aqui.

