Estes são os países onde mais se bebe álcool na Europa

A nossa relação com a bebida mudou bastante nos últimos anos. Mais pessoas do que nunca estão a aderir ao Janeiro Seco quando chega o Dia de Ano Novo, e muitas outras reduziram seriamente o seu consumo de álcool. Tanto as viagens como as discotecas sóbrias estão a aumentar. De acordo com algumas estatísticas da Organização Mundial de Saúde – que é (obviamente) uma grande defensora de que se beba menos álcool – o consumo na Europa tem estado a diminuir há já algum tempo.

A informação sobre o consumo de álcool baseia-se na venda dos litros equivalentes a álcool puro (não incluindo o consumo caseiro ou a produção ilegal) a pessoas com mais de 15 anos – e esse consumo tem vindo a diminuir desde 1980. Costumávamos beber cerca de 12,7 litros por pessoa, mas esse número desceu para 9,8 litros em 2020 – uma redução de 23%.

O consumo de álcool na Irlanda e na Lituânia foi o que mais diminuiu entre 2010 e 2020 (uma diminuição de 2,1 litros), seguido de perto pela Espanha e pela Grécia (diminuição de 2 litros) e depois pelos Países Baixos, França, Chipre e Finlândia (diminuição de 1,5 litros).

No entanto, alguns países estão a beber mais do que antes. O consumo médio na Alemanha é o mais elevado, com 10,6 litros por pessoa, mas os países que registaram mais aumentos foram os seguintes: Letónia (2,3 litros), Bulgária (1,4 litros), Malta (1,1 litros), Roménia e Polónia (ambos com 1 litro).

25 países europeus bebem menos e 11 países bebem mais. No entanto, apesar desta disparidade, a Europa continua a ser a região do mundo com o consumo global mais elevado; o europeu médio bebe 9,5 litros de álcool por ano. Para pôr isto em perspetiva, são 190 litros de cerveja ou 80 litros de vinho.

