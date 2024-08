Toca a andar: estes são os melhores (e mais subvalorizados) trilhos da Europa em 2024

Não faltam na Europa cidades perfeitas para andar a pé, mas às vezes o que apetece mesmo é fazer uma longa caminhada no meio da natureza. Felizmente, a Europa também tem muitas opções para isso, e as alternativas não param de aumentar – veja, por exemplo, esta nova rota de sete dias ou esta ilha que oferece alojamento gratuito para caminhantes.

No entanto, se prefere evitar caminhos muito procurados e escolher trilhos menos batidos, preste atenção. A Much Better Adventures compilou uma lista de rotas com pelo menos 20 km de extensão e poucas avaliações no Google – mas com uma alta classificação média. O resultado é o conjunto dos trilhos mais subvalorizados da Europa.

A liderar o ranking está o trilho de Laugavegur em Thórsmörk, Islândia, nas terras altas do sul do país. A caminhada de 52,9 km passa por montanhas coloridas de riolito (um tipo de rocha vulcânica, de composição semelhante ao granito), piscinas termais, glaciares e encostas vulcânicas, sendo, sem dúvida, ideal para quem aprecia variedade e paisagens dramáticas.

O trilho de Edelweiss Höhbalmen, na Suíça, ficou em segundo lugar, oferecendo vistas deslumbrantes do Matterhorn, e o trilho de Palenica Białczańska em Rysy, Polónia, conquistou a terceira posição, onde se podem ver mais montanhas e lagos de um azul impressionante.

Portugal integra a lista com o PR17 Caminho do Pináculo e Folhadal, um trilho de 15 km na Bica da Cana, Madeira. O ponto mais alto do percurso fica a 1490 metros e oferece uma paisagem panorâmica sobre o vale da Ribeira Brava, com o Pico Ruivo e o Pico do Areeiro como cenário.

Espreite o resto da lista abaixo.

Estes são os melhores trilhos de caminhada de 2024

Laugavegur em Thórsmörk, Landmannalaugar, Islândia

Trilho de Edelweiss Höhbalmen, Stafelalp, Suíça

Palenica Białczańska, Morskie Oko, Rysy, Polónia

Ehrwald, Coburger Hütte, Áustria

Val Ferret, Les Ars Dessous, Itália

Trilho de Fimmvörðuháls, Skógar, Þórsmörk, Islândia

PR17, Caminho do Pináculo e Folhadal, Bica da Cana, Portugal

Caminho Francês, Melide, O Pino, Espanha

Pradera de Ordesa, Cola de Caballo, Refugio de Goriz, Espanha e França

Palenica Białczańska, Vale dos Cinco Lagos Polacos, Morskie Oko, Polónia

Um passo de cada vez

