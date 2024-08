Sete cidades da Europa vão estar ligadas por um novo comboio nocturno de Inverno

Se pensava que o renascimento ferroviário da Europa estava para terminar, então está muito enganado. Acaba de ser anunciado mais um mega serviço que ligará o Mar do Norte ao Mediterrâneo, com lançamento previsto para o início do próximo ano.

A European Sleeper, a operadora responsável por muitas das novas rotas de comboios nocturnos do continente, acaba de anunciar que um comboio nocturno sazonal operará de Bruxelas a Veneza, conectando Utrecht, Colónia, Munique, Innsbruck e Verona pelo caminho. A viagem inaugural está prevista para 5 de Fevereiro de 2025.

O serviço foi criado para proporcionar uma opção de viagem sustentável e conveniente entre cidades e destinos de desportos de Inverno.

"Os passageiros poderão embarcar no nosso comboio da Bélgica e dos Países Baixos, e relaxar no conforto da carruagem-restaurante, enquanto são transportados através da Alemanha e Áustria, atravessando os Alpes, e terminando nas históricas cidades de Verona e Veneza no dia seguinte," disse Chris Engelsmen, co-fundador da European Sleeper.

Com destino a Veneza, os serviços partirão da capital belga às 17.00 e chegarão no dia seguinte às 14.00 Na direcção oposta, a partida de Veneza será às 15.00 com chegada a Bruxelas às 11.00. Ambos os serviços deverão operar duas vezes por semana até ao final de Março de 2025.

Ainda não há informações sobre os preços dos bilhetes, mas as reservas abrem oficialmente a 1 de Setembro.

+ Estes são os jardins de flores mais bonitos do mundo