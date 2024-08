Estes são os jardins de flores mais bonitos do mundo

Desde um idílico trilho junto a um lago até uma rua colorida no centro de uma cidade, todos os locais ganham vida com a presença de flores. Por todo o mundo, encontram-se jardins repletos de belos arranjos florais — mas quais serão os melhores?

Bem, quando se fala em jardins de flores, é provável que pense imediatamente no Keukenhof, o maior e mais famoso festival de flores dos Países Baixos. No entanto, de acordo com um estudo da Titan Travel, que analisou dados do TikTok, Instagram, Tripadvisor e Google para identificar os jardins de flores mais encantadores do mundo, outros cinco destinos destacaram-se e ocuparam as primeiras posições da lista.

O primeiro na lista foi Longwood Gardens, na Pensilvânia, que alberga um impressionante número de 10.000 espécies de plantas e é muito popular nas redes sociais, contando com 307.185 publicações marcadas no Instagram e 6.096 menções no TikTok.

Na segunda posição encontra-se Shinjuku Gyo-en que, apesar do segundo lugar, ultrapassa Longwood com mais do dobro de identificações no Instagram (713.595). E, apesar de estar situado em Tóquio, Shinjuku Gyo-en não se limita a um jardim japonês e inclui também um jardim inglês e um francês.

Estes são os 10 jardins de flores mais bonitos do mundo:

Longwood Gardens, Pensilvânia, EUA Shinjuku Gyo-en, Tóquio, Japão Pukekura Park, New Plymouth, Nova Zelândia Kenroku-en, Kanazawa, Japão Volksgarten, Viena, Áustria Dubai Miracle Garden, Dubai, EAU Jardins Botânicos de Singapura, Singapura Palácio Mirabell, Salzburgo, Áustria Gardens by the Bay, Singapura Jardim Botânico de Brooklyn, Nova Iorque, EUA

