Foram reveladas as atracções turísticas mais perigosas da Europa

Há poucas coisas mais frustrantes do que nos roubarem o telefone ou a carteira, especialmente quando estamos de férias. Mas, tendo em conta que a Europa está cheia de cidades sobrelotadas – e é fácil esquecermo-nos de ter cuidado com os bolsos enquanto admiramos a arquitectura ou nos maravilharmos com monumentos antigos – não é uma grande surpresa que o roubo de carteiras seja comum nos pontos mais turísticos do continente.

Mas quais são os locais em que devemos estar mais atentos? A empresa de seguros de viagem Quotezone.co.uk investigou para tentar descobrir, recorrendo ao Índice Europeu de Furto de Carteiras (que avalia a proporção de menções a furtos em análises das cinco principais atracções turísticas de cada país).

Em primeiro lugar no ranking ficou Itália, nomeadamente a Fonte de Trevi, em Roma. Para cada milhão de visitantes do Reino Unido em Itália, foram registados 478 incidentes de roubo de carteiras. Já França, com destaque para a zona à volta da Torre Eiffel, em Paris, ficou na segunda posição, com 251 furtos por milhão de visitantes britânicos; e Espanha, especialmente nas Ramblas, em Barcelona, ficou em terceiro lugar.

Portugal não ficou de fora da lista, com o bairro de Alfama, em Lisboa, entre os mais perigosos para turistas distraídos.

Os países e as atracções com mais roubos na Europa

Itália, Fonte de Trevi (Roma) França, Torre Eiffel (Paris) Espanha, Ramblas (Barcelona) Alemanha, Portas de Brandemburgo (Berlim) Países Baixos, Red Light District (Amesterdão) Portugal, Alfama (Lisboa) Turquia, Bairro de Sultanahmet – onde fica a Mesquita Azul (Istambul) Grécia, Museu da Acrópole (Atenas) Polónia, Praça Central Rynek Glowny (Cracóvia) Irlanda, Guinness Storehouse (Dublin)

